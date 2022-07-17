Власти Хорватии запретили президенту Сербии Александару Вучичу посетить в частном порядке мемориальный комплекс на месте концлагеря Ясеновац, это решение является скандальным и антиевропейским. Об этом заявила в воскресенье в эфире телеканала TV Pink премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Вучич собирался посетить Ясеновац с частным визитом и почтить память сербов, погибших в лагере во время Второй мировой войны. Практически все родственники президента по отцовской линии погибли в результате этнических чисток со стороны хорватских националистов во время войны, в том числе в лагере Ясеновац, сообщает ИТАР ТАСС.