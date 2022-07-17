Силы истребительной авиации ВКС России уничтожили в воздухе один украинский вертолёт Ми-17 в районе Славянска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, российские военные ликвидировали один самолёт Су-25.

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожен один самолёт Су-25 воздушных сил Украины в районе Великая Камышеваха Харьковской области и один украинский беспилотный летательный аппарат в районе населённого пункта Большие проходы Харьковской области», — сообщил Конашенков на брифинге.