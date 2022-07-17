«Крупнейшие геополитические изменения в этом веке спровоцирует Китай, а не Россия. Приближается конец западного доминирования в политике и экономике. Мир станет как минимум двухполярным, возможно многополярным, — считает он. Впервые в современной истории Восток может оказаться на равных с Западом».

Такую точку зрения изложил бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр, выступивший в субботу с лекцией, которую организовал британско-американский Фонд Дитчли.

«Поймите меня правильно: я не говорю, что в ближайшее время Китай попытается получить Тайвань силой. Однако мы больше не можем выстраивать свою политику на уверенности в том, что он не попытается», — уточнил Блэр.