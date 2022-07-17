В Италии отменены порядка 400 национальных и международных рейсов из-за забастовки авиаперсонала, бортпроводников и пилотов бюджетных авиакомпаний, которые требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Забастовка пройдёт сегодня с 14 до 18 часов. К ней присоединятся работники Ryanair, Volotea, easyJet и Malta Air. Наибольшее число отменённых полётов у итальянского авиаперевозчика Ita Airways — 122 рейса. Также работу прекратят авиадиспетчеры. Издание говорит, что всё это вызовет неудобства для 68 тысяч пассажиров.