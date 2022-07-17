Помилованного бывшим президентом США Дональдом Трампом рэпера Kodak Black (настоящее имя — Билл Кахан Капри) задержали во Флориде за хранение наркотиков. Как сообщает Variety, полицейские остановили его машину для проверки документов и обнаружили пакетик с 31 таблеткой оксикодона, который является опиоидом. Рецепта для употребления данного препарата у него не было.

Также выяснилось, что водительские права музыканта оказались просроченными, а площадь тонировки стекол в автомобиле превысила допустимую законом норму. Адвокат Kodak Black Брэдфорд Коэн посоветовал журналистам не судить о деле на основании ареста и рассказал, что рэпера отпустили под залог в размере $75 тыс.

«Есть факты и обстоятельства, которые дают повод для защиты, особенно в данном случае. Мы договорились о залоге в размере $75 тыс., и мы быстро решим этот вопрос», — заявил Коэн.