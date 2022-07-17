В Японии планируют сохранить долю в нефтегазовом проекте Сахалин-2 на Дальнем Востоке России, несмотря на приказ российского диктатора Владимира Путина о национализации газового актива, сообщает издание Kyodo cо ссылкой на источники в правительстве.

Издание отмечает, что премьер-министр Фумио Кисида и министр экономики Коити Хагиуда утвердили план сохранения интересов Японии в проекте Сахалин-2.

Правительство хочет, чтобы японские компании Mitsui и Mitsubishi сохранили за собой 12,5% и 10% акций в новом операторе проекта Сахалин-2 в России.

В правительстве считают это важным для сохранения стабильных поставок энергоресурсов в страну в условиях резкого роста цен на энергоносители. Проект Сахалина-2 обеспечивает до 8% потребности Японии в сжиженном газе.

После решения Москвы о передаче имущества нефтегазового проекта Сахалин-2 в собственность государства, перед иностранными акционерами поставили условия: или получить доли в новой компании, или денежную компенсацию, которая фактически будет заморожена на банковском счете в России.