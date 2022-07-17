Цены на бензин в Новой Зеландии, как и везде, резко выросли с начала нападения России на Украину в феврале, что способствовало значительной инфляции. Цены на продовольствие в июне выросли на 1,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 6,6%. В связи с этим Новая Зеландия продлевает срок действия сокращений акцизного налога на топливо, сборов с пользователей дорог и стоимости проезда в общественном транспорте на пять месяцев до конца января, поскольку семьи борются с более высокой стоимостью жизни в условиях сильного инфляционного давления.

Временная мера Новой Зеландии уже была продлена в мае до середины августа. Власти заявляют, что изменения снизят стоимость заправки 40-литрового бака бензином более чем на 11 новозеландских долларов (10 долларов США), а 60-литрового бака — более чем на 17 новозеландских долларов.

Тарифы на проезд в общественном транспорте за полцены, также введенные в марте, будут действовать до следующего года.

Как сказал министр финансов Грант Робертсон, по оценкам Казначейства, совокупное воздействие этой политики снизит общую инфляцию на 0,5 процентных пункта в июньском квартале, сообщает Новозеландское агентство The Age