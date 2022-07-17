Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил, что газохранилища Германии в настоящее время недостаточно заполнены для того, чтобы пережить зиму без поставок газа из России.

«Газохранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа», — отметил Мюллер. При этом он напомнил, что работы по техническому обслуживанию газопровода «Северный поток» должны завершиться в четверг. «Сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу после этого и в каком количестве»

В заключение глава регулятора ФРГ предупредил, что страна, скорее всего, будет сталкиваться с угрозой дефицита газа в течение двух зим. «Нам, вероятно, придется жить с угрозой нехватки газа в течение двух зим. К лету 2024 года федеральный министр по делам экономики и защиты климата рассчитывает, что мы будем независимы от российского газа. Но также верно и то, что цены, вероятно, не будут такими низкими, как раньше», сообщает ИТАР ТАСС