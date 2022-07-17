Американский президент Джо Байден является «главным нищим» на мировой арене из-за того, что «постоянно попрошайничает», заявил ведущий американского канала Fox News Дэн Бонгино.

«Но в первые 18 месяцев президентского срока Байдена теперь совершенно очевидно, что он стал главным нищим. Он всегда умоляет. Он показывает, насколько он слаб на мировой арене, на внутренней арене, везде. К сожалению, он заставляет всех нас, Америку, тоже выглядеть слабее», — заявил он.

По словам журналиста, глава государства просит союзников и врагов помочь разрешить кризисы в стране, в том числе умоляет об этом Саудовскую Аравию.