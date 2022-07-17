С начала полномасштабного вторжения российская армия «демилитаризовалась» на 38 300 военных, 1684 танков и много другой техники, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.07 ориентировочно составили:
личного состава – около 38300 (+160) человек,
танков ‒ 1684 (+7) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3879 (+5) ед,
артиллерийских систем – 846 (+0) ед,
РСЗО — 248 (+1) ед,
средства ПВО — 110 (+1) ед,
самолетов – 220 (+0) ед,
вертолетов – 188 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 688 (+1),
крылатые ракеты — 166 (+4),
корабли /катера — 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 2746 (+11) ед,
специальная техника – 68 (+0).
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