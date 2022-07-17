Грузовой космический корабль «Тяньчжоу-3» отстыковался от базового модуля «Тяньхэ» национальной орбитальной станции Китая «Тяньгун», сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Согласно данным Управления программы пилотируемых полетов КНР, грузовой космический корабль «Тяньчжоу-3″ выполнил все запланированные задачи и покинул космическую станцию 17 июля в 10:59 по Пекинскому времени (в 6:59 бакинское время)», — сообщил телеканал в воскресенье.

Теперь «грузовику» предстоит сойти с орбиты и сгореть в атмосфере Земли.

Напомним, что грузовой космический корабль «Тяньчжоу-3» был запущен со стартовой площадки космодрома Вэньчань на острове Хайнань 20 сентября 2021 года. Он доставил на станцию около 6 т припасов и оборудования.