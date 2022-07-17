Угрозы атаковать Крым или Крымский мост, поступающие с украинской стороны, подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию необходимо осуществить на всей территории Украины. Такое мнение выразил в воскресенье глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, сообщает ИТАР ТАСС.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в ходе интервью экс-адвокату Марку Фейгину заявил, что Крымский мост может быть атакован, «как только появится первая техническая возможность». Он подчеркнул, что мост — не первоочередная цель и есть много других, более важных объектов.