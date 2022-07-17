Во Франции из-за аномально высоких температур и вызванных ими пожаров эвакуировали 14 тысяч человек, а в Испании от жара повлекла 360 смертей, сообщает Reuters

Около 14 000 человек были эвакуированы из французского региона Жиронда в субботу днем, поскольку более 1200 пожарных пытались взять огонь под контроль, говорится в заявлении региональных властей.

В последние недели лесные пожары охватили Францию, а также другие европейские страны, в том числе Португалию и Испанию, и в субботу в регионе Жиронда горело более 10 000 гектаров по сравнению с 7300 гектарами в пятницу.

Согласно последнему предупреждению о погоде, 38 из 96 департаментов Франции объявили об «оранжевом» уровне опасности, а жителей этих районов призывали быть бдительными. Ожидается, что волна жары на западе Франции достигнет пика в понедельник, когда температура поднимется выше 40 градусов Цельсия.

В соседней Испании спасатели боролись с пожарами в субботу после чрезвычайно высоких температур, достигавших 45,7 C (114 F).

Согласно данным Института здравоохранения Карлоса III, волна жары, длившаяся почти неделю, повлекла 360 смертей, связанных с жарой.