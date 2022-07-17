В Танзании изучают вспышку неизвестной болезни, от которой погибли три человека.

Всего в регионе Линди, расположенном на юге страны, было зарегистрировано 13 случаев, сообщает ВВС.

Симптомы заболевания похожи на лихорадку Эбола: лихорадка, сильные головные боли, усталость и кровотечения, в том числе из носа.

Министерство здравоохранения страны уточнило, что предварительные результаты лабораторных анализов исключили наличие вируса Эбола. Власти отслеживают контакты зараженных, в настоящее время пять человек находятся в изоляции.

Главный врач страны Айфело Сичалве призвал граждан Танзании сохранять спокойствие, пока продолжается расследование. Он также призвал всех, у кого проявляются подобные симптомы, немедленно обратиться за медицинской помощью.