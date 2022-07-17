Сотрудник администрации США высокого ранга заявил, что многие ближневосточные государства в последние годы были настроены на установление более тесных отношений с Россией и Китаем, однако теперь их позиция изменилась. Об этом он сообщил на брифинге, сообщается на сайте Белого дома.

«Думаю, если бы вы оказались в регионе, скажем <…>, 18 месяцев назад, то услышали бы чрезвычайно много о действительно значимом стремлении снизить риски, и, я бы сказал, во многих столицах было настоящее движение в сторону России и даже Китая во многих отношениях/ На самом деле это было остановлено и во многих случаях, весьма конкретных случаях — я не обо всем могу говорить, — обращено вспять», — сказал он.

При этом Вашингтон осознает, что ближневосточные страны будут и дальше поддерживать отношения с Россией и Китаем, отметил он.