Российская пропаганда массово распространяет сообщения о повышенной угрозе ударов по территории Украины, совершая информационный террор. Но украинцы не должны доверять и подыгрывать ему.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

«Сколько проблем украинцы создают сами для себя, доверяя анонимному источнику. Это иногда приобретает нездоровые формы, когда в социальных сетях и на сайтах распространяются сознательные вбросы из России, цель которых лишь одна: дополнить ракетный и артиллерийский террор против нашего государства еще и информационным террором», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина не должна подыгрывать фейкам со стороны врага, Украине нужен «информационный суверенитет». Тогда каждый гражданин сможет сознательно воспринимать любую информацию, любое сообщение, от кого бы они не шли.

«Иногда информационное оружие может сделать больше, чем оружие», — подчеркнул президент.