Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в субботу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном вопросы создания в Стамбуле координационного центра по контролю за поставками по Черному морю сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице администрации турецкого лидера в Twitter.

«Президент Эрдоган обсудил процесс создания в Стамбуле координационного центра по экспорту зерна с Украины, отметив, что он будет управляться представителями Турции, России, Украины и ООН», — указывается в тексте.

Турецкий лидер отметил, что скорейшая реализация плана позволит значительно облегчить решение вопросов глобальной продовольственной безопасности.