Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Телеграм-канале ролик о возите в Грозный российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Судя по кадрам Соловьев летал в аэродинамической трубе, стрелял из снайперской винтовки и осмотрел достопримечательности чеченской столицы, а также мечеть «Гордость мусульман» в Шали.

«В Грозном у нас состоялась встреча с нашим многоуважаемым гостем», — написал также Кадыров, добавив, что обсудил с журналистом темы «специальной военной операции».