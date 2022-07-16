Прокуратура Германии проводит расследование по поводу утечки информации немецкой разведки о преступлениях российских военных в отношении гражданского населения в Буче. Об этом сообщает Bild.

Как отмечается, германская Федеральная разведывательная служба (BND) и федеральное правительство, вероятно, не хотели, чтобы общественность узнала подробности массовых гражданских убийств. Утверждается, что депутаты Бундестага передали эту информацию в СМИ, чтобы о преступлениях стало известно.

Сейчас прокуратура проверяет политиков на предмет возможной государственной измены.

«Есть процедуры, по которым администрация Бундестага обращалась к прокурору. Мы проверяем их», — сказала представитель власти в пятницу.

Новостной портал The Pioneer сообщил, что спикер Бундестага Бербель Бас ранее дала разрешение на так называемое уголовное преследование – по четырем делам, связанным с Комитетом обороны, и по трем другим, которые касаются других специализированных комитетов парламента.

Считается, что с заседания могла вытекать информация под грифом секретно. На встрече в начале апреля в Бундестаге присутствовало более 60 политиков и чиновников.