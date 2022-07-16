Поездка в Шушу посла РФ в Азербайджане Михаила Бочарникова и реакция на нее армянской политической верхушки продолжает оставаться в центре внимания. И, будем реалистами, ереванским экспертам есть от чего «бить горшки» и стучать лысинами по паркету. Особенно если рассматривать этот визит в «общем контексте».

В самом деле, Азербайджан уверенно превращает Шушу не только в культурную, но и в дипломатическую столицу. В марте нынешнего года в Шуше прошло заседание, посвященное 30-летию вступления Азербайджана в ООН. Напомним: большинство экспертов расценили его как крупное дипломатическое событие. И большую победу Азербайджана: наша страна еще раз подтвердила свою территориальную целостность и государственный суверенитет над Карабахом на уровне главной международной организации современного мира. Город регулярно посещают послы, аккредитованные в Азербайджане, посещающие нашу страну иностранные гости, руководители международных организаций. Совсем недавно спикер парламента Армении Ален Симонян, принимая посла Эстонии в Армении Рину Кальюранд, высказывал громкие обидки: как это так — глава парламента Эстонии Юри Ратас посетил Шушу!? Напоминал, что написал по этому поводу письмо самому спикеру.

На этом фоне визит в Шушу Михаила Бочарникова для Армении — серьезный дипломатический удар. Такой визит — красноречивое подтверждение территориальной целостности Азербайджана, и теперь со стороны государства, осуществляющего в Карабахе миротворческую операцию. Более того, в Армении, где не отказались от притязаний на Шушу, рассчитывают реализовать эту программу пи помощи внешней, то есть прежде всего российской, поддержке. И теперь растерянно наблюдают, как все эти расчеты пошли прахом.

Здесь можно было бы поставить точку. Но есть еще одна сторона вопроса; От поездок в Шушу — по крайней мере пока — воздерживаются послы США и Франции, других сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Посол США в Азербайджане господин Литценбергер еще в ноябре 2021 года в беседе с журналистами по этому поводу высказался весьма сдержанно.

Дипломат напомнил, , что посетил Зангелан, сотрудники посольства побывали в Физули и Агдаме, а затем заявил: «Я побывал в Нахчыване, Шеки, Гяндже. Если остались места, где я еще не был, то я поеду туда, когда будет возможность».

Прозвучало это заявление, напомним еще раз, в ноябре 2021 года. И американский дипломат не мог не понимать, что посещение города Шуша — это не просто поездка по регионам Азербайджана, а недвусмысленный политический «месседж». Да, профессия дипломата обязывает «сглаживать углы» и не обострять ситуацию. Но иногда дипломатам как раз необходимо выразить позицию, не боясь кого-то обидеть или разочаровать. И, простите за напоминание прописных истин, Шуша — это именно тот вопрос, где Азербайджан вправе ожидать от своих партнеров четкой позиции. Особенно если в Вашингтоне и Париже намерены расширять партнерство с нашей страной.

Нурани, обозреватель