Саудовская Аравия предприняла все необходимые меры, чтобы предотвратить в будущем ситуации, подобные убийству журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи, заявил в ходе переговоров с американским президентом Джо Байденом наследный принц Мухаммед бен Салман и указал, что США тоже допускали ошибки, в том числе в Ираке, передает Reuters со ссылкой на заявление саудовской стороны по итогам встречи с Байденом.

Накануне Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его лично ответственным за смерть Хашкаджи. Американский лидер также сказал, что не жалеет о предвыборном обещании сделать ближневосточную страну «изгоем» из-за убийства журналиста.

«Королевство предприняло все меры, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем», — приводит Reuters слова принца во время переговоров с Байденом.

Мухаммед бен Салман также заявил, что в 2018 году подобные «ошибки» с журналистами происходили и в других частях мира. Он указал, что американские власти тоже допускали «ошибки» и упомянул скандал вокруг тюрьмы Абу-Грейб в Ираке. В 2004 году CBS опубликовал сюжет о пытках и издевательствах, которые применяли к заключенным американские военные. Американские СМИ позже публиковали многочисленные фотографии, которые делали сами военные вместе с заключенными во время издевательств.

Наследный принц также поднял вопрос об убийстве американо-палестинской журналистки Ширин Абу Акле. Она работала на телеканале «Аль-Джазира» и была убита во время рейда армии обороны Израиля в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. «Аль-Джазира» и власти Палестины обвинили в ее убийстве израильских военных. Израиль заявлял, что располагает доказательствами, что в нее стреляли палестинцы.