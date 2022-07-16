Российские войска выпустили по территории Украины шесть ракет, четыре из которых были сбиты силами ПВО. Ракеты запускали из района Каспийского моря.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

«Около 15:20 16 июля стратегические бомбардировщики Ту-95МС российских войск нанесли ракетный удар по Украине из района Каспийского моря. Враг выпустил шесть ракет типа Х-101(Х-555)», — сказано в сообщении.

Около 16:30 четыре ракеты уничтожили подразделения противовоздушной обороны воздушного командования «Восток» в Запорожской и Днепропетровской областях.

Еще две ракеты попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области.