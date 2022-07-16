Учреждена юбилейная медаль Азербайджана.

Это подтверждено подписанным президентом Ильхамом Алиевым законом “О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики ”Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики “ в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики «К 20-летию учреждения института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана (2002-2022)».

В соответствии с законом, утверждено “Положение о юбилейной медали Азербайджанской Республики «К 20-летию учреждения института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана (2002-2022)». В то же время утверждено описание юбилейной медали Азербайджанской Республики «К 20-летию учреждения института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана (2002-2022)».