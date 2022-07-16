На Исмаиллинском велосипедном заводе планируется производить инвалидные коляски. Об этом Report сказал глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров.

По его словам, завод расширит свою деятельность:

«Деятельность завода возобновлена вот уже более двух лет. Только в прошлом году мы доставили на завод запчасти для производства около 50 тыс. велосипедов. Эти запчасти закупаются в Японии, Китае и других странах».

Глава ИВ также отметил, что вырастет производство:

«Сейчас велосипеды производятся преимущественно для местного рынка, однако мы экспортируем и за рубеж. Сменился инвестор и имеются планы расширить производство завода. Тут также планируется производить механические и электронные коляски для инвалидов».