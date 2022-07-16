Саудовская Аравия может нарастить нефтедобычу максимум до 13 миллионов баррелей в сутки. Такой вариант развития событий допустил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд, пишет РИА Новости.

По его словам, королевство может нарастить добычу нефти с нынешних 10 миллионов баррелей в сутки, однако на этом возможности по увеличению производства углеводородов будут исчерпаны.

«Королевство Саудовская Аравия объявило об увеличении производственных мощностей до уровня в 13 миллионов баррелей в сутки, за этим порогом у нас нет дополнительных мощностей для увеличения производства», — заявил бен Салман.