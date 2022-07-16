Могилу полковника КГБ Алексея Кулака, завербованного ФБР, осквернили в Москве. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Mash, передает Minval.az.

Кулак умер в 1984 году от опухоли мозга, его похоронили на столичном Кунцевском кладбище. Впоследствии стало известно, что полковник был двойным агентом КГБ и ФБР. В связи с этим в 1990 году Кулака посмертно лишили всех званий и наград, в том числе Героя Советского Союза.

На кадрах видно, что неизвестные оставили на надгробии Кулака надпись «ИУДА» и повредили гравировку «Герой Советского Союза». Помимо этого на могиле появилась надпись, сделанная вандалами: «Указом ВС СССР от 1990 года лишен воинского звания и наград (посмертно) за шпионаж в пользу США с 1962 года».

Полиция проводит проверку по факту инцидента, сообщил источник.