Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) спустя 7 лет назначили нового посла в Иран.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, дипломатический советник главы правительства ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что страна не станет частью антииранской оси.

При этом он отметил, что действия Ирана в регионе не помогают дипломатическим усилиям. Анвар Гаргаш добавил, что ОАЭ направляют в Тегеран посла для восстановления отношений с Ираном.

Отметим, что ОАЭ не имеют посла в Тегеране с 2015 года. Наряду с Катаром и Кувейтом, ОАЭ отозвали своего посла из Тегерана в знак протеста после нападения на посольство Саудовской Аравии в Тегеране.