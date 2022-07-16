Есть широкие возможности для сотрудничества с Латвией в области сельского хозяйства, цифровой экономики, участии латвийских компаний в восстановлении и реконструкции освобожденных от оккупации территорий, в проектах, реализуемых в «Экономической зоне Аразской долины» и Агдамском промышленном парке, Алятской свободной экономической зоне, а также в других экономических сферах.

Как сообщает АПА, такое мнение было озвучено на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с министром сельского хозяйства Латвии Каспарсом Герхардсом.