В Туркменистане заблокировали все российские новостные сайты, сообщает «Радио Азатлык».
Кроме того, с большими перебоями работают VPN-сервисы. Заблокированы также функции App Store и Microsoft Store, сервисы иностранных банков и платежных систем.
В Туркменистане заблокировали все российские новостные сайты, сообщает «Радио Азатлык».
Кроме того, с большими перебоями работают VPN-сервисы. Заблокированы также функции App Store и Microsoft Store, сервисы иностранных банков и платежных систем.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий