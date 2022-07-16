Как уже сообщал Minval, Еврокомиссия предложила странам Евросоюза закупать газ у Азербайджана, чтобы сократить зависимость от российских энергоносителей. Проект меморандума о взаимопонимании предполагает увеличение добычи Азербайджаном и расширение нашей сети трубопроводов.

«Стороны стремятся поддерживать торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский Союз по Южному газовому коридору в объеме не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно к 2027 году», — говорится в документе.

Между тем, как стало известно вчера, в конце июля планируется визит в Азербайджан президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и комиссара ЕС по энергетическим вопросам Кадри Симсон.

Насколько готов Азербайджан прийти на помощь ЕС в текущей критической ситуации и может ли наша страна рассчитывать в ответ на какие-то долгосрочные выгоды со стороны Запада?

«Я думаю, что европейская политика в данном случае совершенно правильная. Европейцы ищут дополнительные источники природного газа, а Азербайджан как страна, которая имеет возможность экспортировать его в Европу по существующим трубопроводам, очень важный для европейцев партнер», — заявил «Минвалу» российский политолог, руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук Владислав Иноземцев.

Что касается возможности экспортировать 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году, то, по его словам, это вполне реальная задача.

«Азербайджан сейчас добывает 25 млрд кубометров в год, а потребляет где-то 12 — то есть, в принципе речь идет об увеличении объема добычи приблизительно на 8-10 млрд кубометров в год. То есть по большому счету, это где-то плюс 30% всего лишь, за 5 лет достичь этого вполне реально. Поэтому, я думаю, да, это реалистичные цифры и наверняка это сотрудничество, которое будет Европе очень интересно.

Каких специальных преференций можно добиться в этом случае? Я думаю, что небольших. Просто речь идет о том, что было бы, наверное, очень разумно для Азербайджана законтрактовать газ пусть не по нынешним сверхвысоким ценам, но на относительно долгий срок по достаточно высокой цене – допустим, по 900 долларов за тысячу кубометров. Это была бы прекрасная сделка. Европейцы сейчас безусловно заинтересованы в такого рода сотрудничестве. Поэтому я думаю, что здесь есть много вариантов для дальнейшего прогресса», — отметил он.

Говоря о возможности замены азербайджанским или туркменским газом российского, Иноземцев отметил, что «пока это сложный вариант».

«Россия поставляла в год до 145 млрд кубометров в Евросоюз и в Швейцарию, поэтому заменить его могут только крупнейшие производители сжиженного природного газа – Австралия, Соединенные Штаты, Индонезия. Потому что логистика налажена, вопрос только в цене и объемах. Поэтому Азербайджан, конечно, не станет ведущим поставщиком газа в Европу, но свое место на этом рынке, безусловно вполне достойное, займет», — заключил он.

Самир Ибрагимов