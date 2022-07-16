Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым выразил надежду, что его переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Тбилиси пройдут положительно и внесут позитивную динамику в диалог между двумя странами. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

«Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. По словам Ираклия Гарибашвили, следует приветствовать то, что главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Тбилиси. Глава правительства выразил надежду, что встреча будет успешной и будет способствовать позитивной динамике диалога», — сказано в сообщении.

Гарибашвили провел встречу и с главой МИД Армении, на которой стороны обсудили ситуацию в регионе и отметили, что необходимо прилагать совместные усилия для борьбы с существующими вызовами, уточнили в грузинском правительстве.