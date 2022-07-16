Представитель вооруженных сил Ирана, бригадный генерал Аболфазл Шекарчи счел угрозы лидеров США и Израиля применить силу в качестве крайней меры «галлюцинациями». Об этом сообщает Tehran Times.

«Использование термина «крайняя мера» силы со стороны провалившегося американского президента и беспомощного премьер-министра фейкового сионистского режима (Израиля Яира Лапида — ред.) можно отнести к их психологической войне, галлюцинациям и сонливости, которые не являются беспрецедентными», — сказал Шекарчи.

Бригадный генерал добавил, что США и Израиль прекрасно понимают, что «заплатят цену» за использование слов о возможности «прибегнуть к силе», и посоветовал им анализировать прошлое и нынешнюю ситуацию в мире, чтобы увидеть будущее.