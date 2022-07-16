В Баку и на Абшеронском полуострове до конца второй декады июля сохранится жаркая погода, температура воздуха достигнет 34-38°, местами до 40°, сообщила Национальная гидрометеорологическая служба.

С вечера 17 июля и до 21 июля будет дуть северо-западный ветер (15-18 м/с), временами скорость ветра будет достигать 20-23 м/с, 20-21 июля в некоторых частях полуострова скорость ветра будет достигать 25 м/с.

В некоторых районах Азербайджана до конца второй декады июля сохранится жаркая погода, температура воздуха достигнет 37-40°, местами 42-44°, в горах — 30-33°.

Будет дуть западный ветер (15-18 м/с), с 17 вечера до 21 июля местами сокрость ветра будет достигать 20-25 м/с.