Полиция расследует версию смерти Иваны Трамп, первой жены бывшего президента США Дональда Трампа, в результате падения с лестницы. Главный судмедэксперт Нью-Йорка сообщил, что причиной смерти 73-летней женщины стали закрытые травмы в результате несчастного случая.

Представитель Департамента полиции Нью-Йорка заявил, что офицеры прибыли по вызову в дом Иваны Трамп в Верхнем Ист-Сайде и обнаружили ее «не подающей признаки жизни». Смерть Иваны Трамп была констатирована на месте.

Дональд Трамп объявил о ее смерти в четверг, сказав, что ее «гордостью и радостью» были трое детей пары, Дональд-младший, Иванка и Эрик Трамп.