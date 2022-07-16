Шойгу проинспектировал группировки войск «Юг» и «Центр», выполняющие задачи «спецоперации», сообщает Минобороны России.

На командном пункте министр обороны РФ заслушал доклады командующего группировкой «Юг» генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой «Центр» генерал-полковника Александра Лапина, других командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения боевых задач.

Он дал указания по наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в Украине, чтобы «исключить возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса и других регионов».