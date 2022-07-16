Советник президента Украины Олег Устенко потребовал от руководства крупнейших западных банков прекратить сотрудничество с Россией в области торговли нефтью.

Письма за подписью Устенко, как стало известно The Financial Times, были направлены в PMorgan, HSBC, Citi и Crédit Agricole. Советник президента Украины указал в посланиях, что эти банки, продолжая сотрудничество с Россией, фактически становятся пособниками военных преступлений.

Устенко заявил, что предоставляя кредиты компаниям, занимающимся поставкой российской нефти, банки «продлеваю войны» и пригрозил, что они не будут допущены к участию в послевоенном восстановлении Украины.

В интервью FT Устенко также заявил, что украинские правоохранительные органы собирают информацию о подобном сотрудничестве с Россией, а после окончания войны Минюст Украины собирается обращаться по этому поводу в Международный уголовный суд (МУС).

МУС, напоминает The Financial Time, не может рассматривать иски против правительств или корпораций, но в его компетенцию входят дела в отношении физических лиц, включая руководителей коммерческих структур. Россия отказалась от сотрудничества с МУС еще в 2016 году.