Процесс «североатлантической интеграции» Швеции и Финляндии набирает обороты. 29 июня на саммите лидеры стран НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. И, как уже сообщал Minval.az, пятнадцать из тридцати государств-членов Североатлантического альянса ратифицировали протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Строго говоря, самый сложный этап ратификации еще впереди — пока еще по членству в НАТО Швеции и Финляндии не голосовало Великое национальное собрание Турции. Той самой Турции, которая еще накануне Мадридского саммита НАТО потребовала от Стокгольма и Хельсинки отказаться от патронирования РКК.

В официальной риторике по этому поводу наступила некоторая пауза. А это, в числе прочего, верный признак, что между Анкарой, с одной стороны, и Стокгольмом и Хельсинки, с другой, в условиях конфиденциальности идет планомерная и плодотворная работа.

И точно так же на уходящей неделе СМИ опубликовали показательную «утечку»: Швеция подготовила список из десяти членов Рабочей партии Курдистана для экстрадиции в Турцию. «Утечкам», конечно, можно верить или не верить. Или же отпускать язвительные «шпильки» в стиле «вообще-то официальная Анкара требовала выдать 45, а по другим данным, 75 террористов». Но, как сквозь зубы признает Би-Би-Си, «те, кто оказался под угрозой высылки, говорят, что стали разменной монетой». Попросту говоря, курдов банально «сдали». Причем не только Швеция и Финляндия. Турцию в ходе этого непростого диалога поддержало руководство НАТО. Наконец, вступиться за курдов даже не подумали в США, где еще недавно видели в них ценнейшего союзника. Дошло до того, что небезызвестный Захар Прилепин сетует в соцсетях: «…Шведы и финны сдали Эрдогану курдов. А они ведь обихаживали курдов годами, открывали их представительства, имели на них бюджеты и щедро тратили их. Курды, как наивные дети, чувствовали себя нужными и защищёнными». Но тут, по его версии, «финским и шведским политическим управленцам сказали из США: «Сделайте так, как вам говорим, предайте, кого нужно предать, примите решение, не беря в расчёт мнение своих и тем более чужих народов», — и они всё сделали». Можно, конечно, отмахнуться: если Байден называет сам себя «машиной по производству ляпов», то Прилепин — «машина по производству провокаций». Но в то же время не получится игнорировать: заигрывать с курдами, невзирая на возражения Турции, западные политики могли (точнее, считали, что могли) на фоне падения Берлинской стены, распада СССР, теории Фукуямы о «конце истории» и подспудного «куда они с «однополярной» подводной лодки денутся».

Но теперь мир стремительно скатывается к новой «холодной войне», и тут уже «натягивать отношения» с Турцией, обладающей второй по мощи армией в НАТО, явно не с руки. После успехов турецкого ВПК, продемонстрированных и в Карабахе, и на украинском фронте, ошеломляющей популярности и эффективности «Байрактаров» — тем более. И в результате курды из ценного союзника превратились в докучливую проблему. От которой будут постепенно избавляться. Хотя вслух об этом, конечно, не скажут, да и процесс это не быстрый, но тренд уже очевиден.

И вот это оставляет стойкое ощущение дежавю. Точно так же развивались события во время первой мировой войны, когда политики стран Антанты столь же старательно «обихаживали» не курдов, а армян. Которым обещали сколотить «Западную Армению» ровно там же, где РКК планирует создавать свой «независимый Курдистан». А потом, после неожиданной и ошеломляющей победы Турции в войне за независимость, стало понятно, что Турция представляет собой реальную силу, и с ней лучше договориться. И в результате армян просто «сбросили с доски», поставив крест на «арбитражном решении Вудро Вильсона» и т.д. Жертвовать интересами армян оказалось куда легче, чем собственными. Пусть даже об этом никто не сказал вслух.

А сегодня судьбу армян повторяют уже курды.

Нурани, обозреватель