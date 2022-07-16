Певцу Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за инцест.

Речь идёт о предполагаемых интимных связях артиста с его племянником, 21-летним Деннисом Ядиэлем Санчесом, который подал иск о домашнем насилии.

Как сообщило испанское агентство Marca, ссылаясь на показания потерпевшего, «отношения» продолжались семь месяцев, при этом Мартин проявлял физическую и психологическую агрессию.

Обвинения против певца были выдвинуты 2 июля, и только теперь стала известна личность заявителя.

Энрике Мартин Моралес (настоящее имя артиста) имеет испанское гражданство, с 2017 года он состоит в однополом браке и воспитывает четырёх детей от суррогатных матерей.