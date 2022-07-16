Бывший президент Перу Франсиско Моралес Бермудес, который возглавлял страну в 1975-1980 годах, умер в Лиме в возрасте 100 лет. О кончине политика сообщил радиостанции RPP его сын Ремихио Моралес.

«Состояние здоровья было деликатным. Общий дисбаланс, который он не смог преодолеть», — рассказал мужчина.

Напомним, Франсиско Моралес был главнокомандующим армией Перу, но в августе 1975 года он возглавил «Такнасо» — переворот против президента Хуана Веласко. Моралес взял власть в свои руки и находился на посту президента республики до 28 июля 1980 года. Политик был заочно осуждён в Италии за участие в поддерживаемой в США «Операции Кондор», а в 2019-м приговорён к пожизненному сроку. Однако его не экстрадировали, и он продолжал жить свободно на родине.