Исполнительным комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) назначил турецкого специалиста, рефери ФИФА Барыша Шимшека на пост председателя судейского комитета.

Шимшек с 2019 года руководил директоратом по делам судей федерации футбола Турции (ФФТ) и работал координатором проекта VAR ФФТ, пишет «Анадолу».

Турецкий арбитр регулярно принимал участие в курсах УЕФА.

Барыш Шимшек судил матчи ЕВРО-2016, финал ЛЧ-2015.

Он назначен новым председателем судейского комитета сроком на два года.