«Минус» два вражеских самолета – свежий результат работы бойцов из Центра спецопераций А СБУ и военных Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Об этом сообщается на сайте СБУ в пятницу, 15 июля.

Указано, что на днях в районе населенных пунктов Орехов и Степное враг пытался атаковать с двух штурмовиков Су-25 украинские позиции. Но украинские военные действовали на опережение – метко отработали по вражеским самолетам из ПЗРК.

В результате один Су-25 уничтожен, другой – поражен.

«Также в недавнем достижении спецназовцев – уничтожение четырех единиц БМП, одного БТР, состав боекомплекта и позиций противника», – добавили в СБУ.