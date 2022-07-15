Россия не должна получать от стран мира ни одну военную помощь для ведения войны против Украины.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы после разговора с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахяном.

Как рассказал глава украинского МИД, во время телефонного разговора представитель Тегерана выразил соболезнования жертвам российского удара по Виннице, который произошел вчера днем.

«Я отметил позиции Украины: Россия ни от кого не должна получать никакой военной помощи. Он заверил меня, что Россия не сможет продать Ирану украденное украинское зерно», — проинформировал министр.