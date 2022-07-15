Президент Ильхам Алиев сообщил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в августе совершит визит в Азербайджан.

«Азербайджан всегда проявлял активность в Организации тюркских государств, и расширяет контакты, как в рамках организации, так и между странами-членами. В этом году у меня состоялись три встречи с президентом Турции. В апреле этого года я встретился с президентом Кыргызстана во время его визита в Азербайджан. В то же время в июне я посетил Узбекистан и Туркменистан, встретившись с главами этих стран. Визит президента Казахстана в Азербайджан ожидается в следующем месяце», — сказал Алиев на совещании в пятницу по итогам первого полугодия.

По его словам, «безусловно, наши отношения с тюркскими государствами являются для нас одним из приоритетных вопросов, мы выражаем взаимную политическую поддержку, обсуждаем важные проекты – как в двустороннем, так и в многостороннем формате». «Осуществляется активное сотрудничество в транспортной, энергетической и других сферах», — добавил Алиев.