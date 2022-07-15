Безусловно, международная репутация нашей страны растет, расширяются возможности, увеличиваются доходы, улучшаются условия ведения бизнеса. Энергетика останется для нас одной из основных отраслей наряду с транспортом. Также наблюдается рост в сфере транспорта. Объем транзитных грузов увеличился примерно на 30 процентов. Я до сих пор говорю результаты 5 месяцев, 30-процентный рост огромный рост. По некоторым направлениям, особенно по Северо-Западному транспортному коридору, прирост составляет 300 процентов. Наше географическое положение и созданная инфраструктура, безусловно, позволяют нам стать очень важной транзитной страной. Транзитные грузоперевозки через Азербайджан уже увеличиваются с каждым годом, но в этом году мы наблюдаем более резкий рост. Конечно, здесь следует учитывать и возможности Зангезурского коридора. Именно поэтому мы работаем быстрее, чтобы создать Зангезурский коридор.

Об этом сегодня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Задачи, которые предстоит решить в транспортной сфере, уже поставлены перед правительством. Хочу еще раз подчеркнуть, что наша верфь должна работать на полную мощность и выпускать как можно больше кораблей, танкеров и паромов. Возможности этого завода должны быть пересмотрены. По предоставленной мне информации в год можно выпускать 6 танкеров — паромов, сухогрузов. Надо посмотреть, насколько будет потребность, насколько увеличится количество судов в прикаспийских странах. Мы должны обсудить эти вопросы с соседними странами. Может быть, мы сможем договориться с соседними прикаспийскими странами о типах кораблей, которые нужно производить, чтобы мы не производили одни и те же типы кораблей. Потому что увеличение объемов грузоперевозок по Каспию – это уже реальность. В текущей ситуации мы к этому готовы. Но нам нужно начать вторую очередь Международного морского торгового порта, нам нужно расширить порт. Как мне недавно сообщили, у нас больше нет возможности обрабатывать грузы, проходящие через нашу территорию. Потому что мы построили международный торговый порт в соответствии с имеющимися на тот момент грузами и завершили первую очередь. Теперь нам нужно в ближайшее время перейти ко второму этапу», — добавил президент.