Несколько слов об энергетике. Потому что это всегда было для нас приоритетом. Но сегодня наш энергетический потенциал имеет большое значение для многих стран. Мы планомерно ведем свою работу и в этом направлении. Конечно, на протяжении многих лет в Азербайджане велась большая подготовка к развитию возобновляемых видов энергии, в первую очередь за счет иностранных инвесторов, и, наконец, мы смогли этого добиться. Иностранные инвесторы занимаются строительством в Азербайджане трех солнечных и ветряных электростанций мощностью 710 мегаватт за счет собственных средств. Два из них уже строятся, и идет подготовка к строительству одного из них – станции в Джебраильском районе. Вероятно, это строительство начнется в следующем году. Это только начало. Согласно уже достигнутым договоренностям с иностранными инвесторами, планируется строительство дополнительных двух тысяч мегаватт и еще двух тысяч мегаватт солнечной и ветровой электростанций. Кроме того, переоценивается производственная мощность гидроэлектростанций в Кельбаджарском и Лачинском районах. Потому что после войны мы только подсчитывали производственную мощность разрушенных армянами гидроэлектростанций. Там было 32 гидроэлектростанции, которые армяне, как дикари, разрушили, оставив Кельбаджар, Лачин. Мы их пересчитали.

Об этом сегодня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Но сейчас идет более глубокий анализ. Потому что там можно строить более крупные ГЭС. Сейчас готовится анализ, возможно, мы сможем взять там в будущем только более тысячи мегаватт от малых ГЭС. Строительство 9 гидроэлектростанций уже завершено или будет завершено до конца текущего года. Это даст нам дополнительно 50 мегаватт. То есть это направление было нашим приоритетом до Второй карабахской войны. Но сегодня она уже поднимается на новый уровень. Еще раз хочу сказать, что государство не вкладывает ни одного маната в производство возобновляемых видов энергии, кроме гидроэлектростанций, а делаются только иностранные инвестиции. Конечно, это позволит нам экспортировать электроэнергию в большем объеме. Теперь мы экспортируем традиционным способом – по существующим линиям высокого напряжения. Но в перспективе мы можем организовать экспорт электроэнергии по Зангезурскому коридору, и новый проект представила Европа. Также есть проект строительства кабеля по дну Черного моря из Грузии в Румынию, и мы тоже заинтересованы в этом проекте. То есть в этой сфере есть большие перспективы», — добавил президент.

«В то же время это позволит нам экономить природный газ и экспортировать сэкономленный природный газ, особенно с учетом того, что спрос на наш газ сейчас резко возрос. Причина этого понятна, и мы, безусловно, работаем в этом направлении. Газ, добываемый с перспективных месторождений, мы запланировали для удовлетворения внутреннего спроса и одновременно на экспорт. Тем не менее, наша экспортная ресурсная база – это месторождение «Шах-Дениз». Но в ближайшее время ожидается добыча газа из так называемых глубинных газовых месторождений «Абшерон», «Шафак», «Асиман», «Умид-Бабек» и «Азери-Чираг-Гюнешли». То есть это огромный ресурс и ведется активная работа по всем перечисленным мною проектам. Это не просто исследовательские проекты, а активная работа. 18 числа месяца планируется подписание меморандума между Европейским Союзом и Азербайджаном в сфере энергетики. То есть это наш вклад в энергетическую безопасность Европы и других стран», — отметил Алиев.