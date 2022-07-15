Второй негативный момент заключается в том, что в Декларации от 10 ноября должен был быть установлен контакт между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, и Армения подчинилась этому и взяла на себя это обязательство. Но пока нам не дали такой возможности. Дорога на Лачин открыта, и в Декларации от 10 ноября мы взяли на себя обязательство, что дорога на Лачин будет работать, и Азербайджан гарантирует безопасность этой дороги. Мы приняли это как обязательство и следуем ему. Но у нас нет возможности отправиться в Нахчыван из основной части Азербайджана. Мы не только не имеем возможности, мы не видим, чтобы в этом направлении на территории Армении шла какая-либо работа.

Об этом сегодня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«На сегодняшний день отсутствует технико-экономическое обоснование строительства железной дороги на участке Мехри Зангезурского коридора. Ни один проект не может быть реализован без технико-экономического обоснования, а подготовка технико-экономического обоснования строительства железной дороги занимает несколько месяцев. Так что эта работа еще не начата. Маршрут шоссе нам не дали. Прошел год и восемь месяцев, и я много раз поднимал этот вопрос, в том числе трижды во время встреч премьер-министра Армении и председателя Совета Европейского Союза. До сих пор нам не дают маршрут. Аши находится всего в 40 километрах. Он не может иметь несколько маршрутов. Также понятно, что дорожных маршрутов, которыми можно пользоваться во все времена года и 24 часа в сутки, не так уж и много. Итак, есть причина, по которой нам не предоставлен этот маршрут, работа в этом направлении не велась, технико-экономическое обоснование не подготовлено — Армения не хочет выполнять это обязательство, но не признает его. . Вот почему мы требуем наших прав. Если мы будем выполнять все положения Декларации от 10 ноября, мы требуем такого же подхода от Армении. Прошел 1 год и 8 месяцев и каждый должен это учитывать» — добавил президент.