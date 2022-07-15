Хотя за шесть месяцев этого года были предприняты некоторые шаги по нормализации азербайджано-армянских отношений, реальных результатов, к сожалению, пока нет. Хотя после Отечественной войны прошел 1 год и 8 месяцев, к сожалению, Армения до сих пор не выполняет своих обязательств.

Об этом сегодня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Если говорить о положительных моментах, то могу просто сказать, что первое заседание рабочих групп по делимитации состоялось. Мы считаем это позитивным шагом. Это событие произошло по инициативе нашей страны. Потому что именно Азербайджан стремился как можно скорее предпринять шаги по делимитации границы. Армянская сторона была к этому не столь склонна. Тем не менее, первая встреча состоялась. Конечно, эта встреча была более знакомой. Вторая встреча запланирована на следующий месяц. Думаю, что вторая встреча будет посвящена обсуждению практических вопросов. Конечно, мы не ожидаем быстрых результатов от сотрудничества в таком формате, потому что делимитация – это долгий процесс. Но в любом случае этот процесс пошел, и его можно считать успешным развитием». — добавил президент.

«Еще одна положительная ситуация заключается в том, что Армения по инициативе Азербайджана приняла пять основных принципов, которые лягут в основу мирного договора, и руководство Армении официально приняло эти пять принципов. Азербайджанская общественность знает, что это за пять принципов, я не хочу их повторять. Однако эта инициатива Азербайджана была оценена в ходе обсуждений с коллегами всех сторон, с которыми я контактировал. Практически подтвердилось, что конфликт разрешился на основе этих принципов. Армения приняла его и официально признала. Мы обсудили этот вопрос с несколькими соседними странами — Турцией, Россией и Ираном, и эта позиция поддерживается. Евросоюз, Соединенные Штаты Америки — мы обсуждали этот вопрос и с этими партнерами, и фактически сейчас создана база для начала мирных переговоров. Повторюсь, Азербайджан выступил с инициативой, и мы сами сформировали эти пять принципов, и если бы мы не выступили с этой инициативой, до сегодняшнего дня не было бы развития в этом направлении», — отметил Алиев.