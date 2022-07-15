Главы МИД Азербайджана и Армении завтра проведут встречу.

Данную информацию привел президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании по итогам полугодия.

«Это будет первая встреча между министрами, и мы надеемся, что она будет результативной. Потому что у меня было несколько встреч с премьер-министром Армении, была встреча представителей Азербайджана и Армении. А двусторонней встречи между министрами иностранных дел не было, это первая встреча. Но обсуждаемые вопросы уже на столе. Я считаю, что у этой встречи может быть хороший результат, чтобы армянская сторона сформировала свою рабочую группу», — отметил глава государства (цитата по АПА).

Согласно информации Министерства иностранных дел Армении, двусторонняя встреча глав МИД двух стран состоится завтра в Тбилиси.