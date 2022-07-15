Экс-глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин со временем будет трудоустроен, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что в пятницу президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности главы «Роскосмоса», госкорпорацию возглавил бывший вице-премьер, курировавший «оборонку», Юрий Борисов.

«Со временем Рогозин будет трудоустроен, мы своевременно об этом сообщим, у него будет новая работа», — сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, будет ли экс-главе «Роскосмоса» предложена какая-либо должность в администрации президента или в системе органов власти.