Служба госбезопасности (СГБ) подтвердила арест генерала таможни Масума Расулова.

«Выявлены подозрения в том, что Расулов Масум Эйнулла оглу, занимающий должность начальника Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета, злоупотреблял должностными полномочиями, присвоил средства государственного бюджета в особо крупном размере.

Масум Расулов задержан 14 июля 2022 года в качестве подозреваемого и привлечен к уголовной ответственности по статьям 179.4 (присвоение государственного имущества в особо крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия», – сказано в сообщении СГБ.